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TURİZM ÖLDÜ BAŞIMIZ SAĞOLSUN!

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

12 Mart 2021 Cuma 12:43
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TURİZM ÖLDÜ BAŞIMIZ SAĞOLSUN!

GÜNDEM KIBRIS / BAHAR SANCAR

Bir yıldır yaşanan pandemiden dolayı devletin sektöre gereken desteği vermediği ve turizm sektörü kaderine terk edildiği gerekçesiyle eylem düzenleyen turizmciler, başbakanlık önünde helva dağıttı.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başbakanlık önünde eylem düzenledi. Bir yıldır yaşanan pandemiden dolayı devletin sektöre gereken desteği vermediği ve turizm sektörü kaderine terk edildiği gerekçesiyle eylem düzenleyen turizmciler, başbakanlık önünde helva dağıttı. 

Turizmciler yaptıkları basın açıklamasında, “bizi ölüme terk ettiler diyerek, son bir yılda tüm masrafları ödeme konusunda zorlandıklarını ve hiç kimseden en ufak bir destek görmediklerini söyledi. 

Yapılan basın açıklamasının ardından “Ölen turizm sektörü” için Fatiha okundu ve helva dağıtıldı.

Başbakanlık önünde 10 gündür eylemde olan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ise kornalar ile seyahat acentelerinin eylemine destek verdi.

Son Güncelleme: 12.03.2021 13:45
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