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Turizm profesyonelleri EMİTT'te buluştu

Dünyanın önemli turizm fuarlarından olan EMİTT’de Kuzey Kıbrıs standı ikinci kez birincilik ödülü aldı....

28 Ocak 2018 Pazar 15:53
Turizm profesyonelleri EMİTT'te buluştu
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Dünyanın önemli turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)’de Kuzey Kıbrıs standı ikinci kez birincilik ödülü aldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 100’den fazla ülkeden turizm profesyonelini İstanbul’da bir araya getiren EMİTT’te , eko ev konsepti tasarlanan Kuzey Kıbrıs standına, Avustralya, Kanada, Çin, Amerika, Latin Amerika, Orta Asya, Asya Pasifik ve Hindistan’dan yoğun ilgi geldi.

Fuara, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, KITSAB, KITOB, KITREB, Sağlık Turizmi Konseyi temsilcileri de katıldı.

ATAOĞLU: "EMİTT BÜYÜK BİR FIRSAT"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın turizm ürünlerinin dünyaya tanıtılmasında ve yeni iş fırsatlarının yakalanmasında EMİTT’in büyük bir fırsat sunduğunu, geçen yıldan sonra bu yıl da alınan birincilik ödülünün, Bakanlığın sektörle birlikte uyum içinde çalışarak başarıyı yakaladığını gösterdiğini vurguladı.

EMİTT fuarında kitle, sağlık, eko turizm alanları başta olmak üzere pek çok yeni anlaşmanın imzalandığını ifade eden Bakan Ataoğlu, “Kurulan uluslararası ilişkiler ve imzalanan yeni anlaşmalarla 42 yılın en iyi sonuçlarını elde ettiğimiz geçen yılın da üzerine 2018’de çıkacağımıza ve turizm gelirlerimizi artırarak ülke insanımızın yüzünü güldüreceğimize eminim” dedi. 

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