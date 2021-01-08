Turizm sektörü çalışanları ekmek istiyor, AŞ istiyor !

İşsiz kalan turizm emekçileri kurdukları Turizm Emekçileri Platformu aracılığıyla içinde bulundukları kötü durumu ülke yöneticilerine aktarmaya çalışıyor. İşsiz kalan turizm emekçileri bugün Başbakanlık önünde isyanlarını dile getirdi.

Ulvi Umutlu isimli turizm emekçisi Gündem Kıbrıs canlı yayınında yaşanılanları anlattı:

“Turizm sektörü diye bir şey kalmadı maalesef. Adanın lokomotifi olan turizm sektörünü el birliğiyle yok ettiler. Son dakika alınan kararlar, uzman kişilere danışmadan alınan kararlar nedeniyle ülke ekonomisi çok ciddi zararlar gördü. İnsanların çalışması lazım… Kıbrıs gibi ülkede turizmi baltalamak da nedir? Devletten bir destek de yok! Özel sektör çalışanları için ne yapıyor yöneticiler, şapkalarını önlerine koyup bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Özel sektörde çalışan insanların yaşam hakkı yok mu? Turizm sektörü çok geniş yerlere hitap ediyor. Bakkal, manav, taksici, kuru temizleyicisi… Tümünü yok saydılar.. Yazıktır günahtır!”

“ Devlet değil patronlar sahip çıktı”

Ulvi Umutlu, KKTC devletinin turizm çalışanlarına sahip çıkmadığını söyleyerek bunu eleştirdi.

“Bir saat sonra ne karar alacağı bilinmiyor. Biz turizm sektöründe çalışanların patronları bizlere sahip çıktılar. Kapalı olmasına rağmen işletmeler ev kiralarını elektrik su paralarını ceplerinden ödediler. Bunu vicdani sorumluluklarıyla yaptılar. Devlet değil, patronlar sahip çıktı işçilerine."

"Eylem bir uyarı.. Umarım gereği yapılır"

Ulvi Umutlu eylemin olumlu anlamda bir uyarı olduğunu belirterek, yöneticilerden anlayış beklediklerini söyledi:

“Bu ada turizm üzerine kurulmuştur ve geleceği turizmdir. Eğer bu sektörü yok ederseniz sadece bizlerin geleceğini değil devletin geleceğini de mahvedersiniz. Umarım bu eylemi olumlu anlamda bir uyarı algılayıp gereğini yapmalarını umuyorum.”

“İsyanımız krizin yönetim şekline”

Dünyanın bu pandemi ile uğraştığını ifade eden Umutlu, krizin yönetim şekline isyan ettiklerini belirtti:

“Bizim isyanımız krizin yönetim şekline… Tam yılbaşı üzerinde charter seferler engellendi. Aylarca devam etti bu seferler tam yılbaşında mı çıktı corona? Bu söylenmiş olsa casino ve otelciler de önceden bir hazırlık yapmazlar. Denirdi ki pandemiden dolayı biz bu kararı aldık, yeni yılda adaya giriş olmayacak dense saygıyla karşılanacaktı bu. Planlı programlı yapılsa işler sıkıntı olmayacak. Son dakika kararlarla olmuyor. Biz çocuklarımız için aş, ekmek istiyoruz. Bizim derdimiz budur. Biz patronlarımız için konuşmuyoruz. Çocuklarımızın eğitim masrafını nasıl karşılaşacağız diye konuşuyoruz. Bu kararları alanlar bunları düşünsün.. Yöneticilerimiz vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum