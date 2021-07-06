Turizm sektörüne 15 Milyon TL hibe...

Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden, Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara hibe veriliyor.

Bu bağlamda, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 adet küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 adet seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 adet restoran, ve pandemi nedeniyle, faaliyette bulunamayan rehberlerlere, toplam 15 Milyon TL. geri ödemeksizin hibe veriliyor.