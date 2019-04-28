Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Namık Kemal Meydanında düzenlenen şölen ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve ülke insanına turizm bilinci aşılamak amacıyla gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimagusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik kortej ile başladı.

Etkinlikte konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bafra Gazimağusa arası hızlı gemi seferleri başlatılacağını dile getirerek, turizmi geliştirmek adına gerçekleştirilen projelerin devam edeceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, turizmi geliştirmek adına çok ciddi adımlar atıldığını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaklaşık 5 ay önce açılan Derinya Sınır Kapısı’nın Gazimağusa esnafına olumlu katkısı olduğuna işaret ederek, yaz boyunca kapıdan yoğun geçişler olacağına ve turizmin canlanacağına işaret etti.

Turizm Şöleni bugün de Girne Antik Liman’da yer alacak..