Turizm Şöleni Mağusa’da yapıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta Gazimağusa’da yapılamayan Turizm Şöleni, bugün gerçekleştirildi.

Turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen Turizm Haftası Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlendi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Turizm Şöleni Namık Kemal Meydanında yapıldı.

Turizm Haftası nedeniyle gerçekleşen etkinlikte, ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve ülke insanına turizm bilinci aşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte daha sonra açılış konuşmaları yapıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Şöleni’nin yarın da Girne Turizm Limanı’nda yapılacağını hatırlatarak, Gazimağusa’nın tarihi zenginliklerine değindi.

Bafra Gazimağusa arası hızlı gemi seferleri başlatılacağını dile getiren Ataoğlu, turizmi geliştirmek adına gerçekleştirilen projelerin devam edeceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Gazimağusa Suriçi’nin eşsiz tarihi zenginliklerine vurgu yaparak, bakanlık tarafından turizmi geliştirmek adına çok ciddi adımlar atıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa’nın her köşesinin tarihi zenginliklerle dolu olduğunu, ayrıca essiz denizi ve sahilleriyle de doğal zenginliklerine dikkat çekti.

Yaklaşık 5 ay önce açılan Derinya Sınır Kapısı’nın Gazimağusa esnafına olumlu katkısı olduğuna işaret eden Akıncı, yaz boyunca kapıdan yoğun geçişler olacağına ve turizmin canlanacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından tüm gün süren şölende, bando ekibi konserleri, Modern Dans Gösterileri, Halk Dansları Gösterileri, Müzik Dinletileri, İlüzyon Gösterileri,Tiyatro, Sema Gösterileri ve Ülkemiz sanatçılarımızın yer alacağı konserler sunulacaktır.

Etkinlikte yerli esnaf, ülkemizin kültürünü yansıtan yiyecek içecek satışı ve el işi güzelliklerinin de sergilendiği ve satışının yapıldığı stantlarda kuruldu.

Şölenler süresince rehberler eşiliğinde tarihi yerlere turlar düzenlenerek, yapılacak olan çekilişlerle gün boyu hediyeler dağıtılacaktır.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren otellerimiz de kurulacak olan stantlarda ücretsiz olarak ikramlar sunacak.

(BRT)