Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününe dikkat çekmek amacıyla “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması ödül töreni, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de teşekkür belgeleri Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan çevre kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çekerek, “Üzülerek belirtmek isterim ki, bakanlık olarak ciddi çalışmalar ortaya koymamıza rağmen, ülkede yaşanan çevre kirliliği beklenen noktaya gelmiş değildir” dedi.

Bakan Ataoğlu, 2018 yılında sadece 9’ncu sınıflara yönelik olarak müfredatta bulunan çevre derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, okul öncesinden üniversite eğitimine kadar, zorunlu olarak müfredata alındığını belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise şöyle;

İlkokul 1-2 ve 3. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda:

1’inci Işın Marina Borhan

2’inci Fatma Okur

3’üncü ise Rüya Özdemir oldu…

Zekiye Antonia Borhan ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İlkokul 4. ve 5. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda ise:

1’inci Hamdiye Güleç

2’inci Zühal İkincisoy

3’üncü İncilay Tandoğan

RESİM YARIŞMASI ÖDÜL-II 19.00 06.06.2021

Tanem Orhon’un resmi ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda da:

1’inci Emine Öksüz

2’inc, Sude Karafistan

3’üncü Yasmin Şerif Özmenek olurken,

Özgün Roza’nın resmi de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Meslek Liseleri kategorisinde ise derecelendirme yapıladı ve iki eser Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı…

Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan öğrenciler: Melek Karlaman ve Aytunç Hacıarif