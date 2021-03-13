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TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN TIP BAYRAMI MESAJI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 15:47
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TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN TIP BAYRAMI MESAJI

Ataoğlu, mesajında, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla mücadelede fedakârca emeklerini ortaya koyan sağlık çaşılanlarının bu örnek davranışını takdirle karşılıyorum. Tüm dünyanın ve toplumumuzun pandemi sürecini en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde atlatmasını temenni eder, fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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