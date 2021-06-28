Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan...
Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ‘Ace Of Mice Fuarı’nda KKTC’yi temsil ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, İstanbul’da düzenlenen Ace Of Mice Fuarı’nda KKTC’yi temsil ettiklerini açıkladı

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:04
99 Okunma
Turizm ve Çevre Bakanlığı, ‘Ace Of Mice Fuarı’nda KKTC’yi temsil ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, Türk Hava Yolları’nın (THY) sponsorluğundaki Ace Of Mice Fuarı’nda KKTC’yi temsil ettiklerini ifade etti.

Aktunç, “Dost Azerbaycan yetkilileri başta olmak üzere, birçok görüşme gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullanarak, ülke turizmini, ülkenin kalkınmasındaki ‘gerçek’ lokomotif sektör yapmak, turizm pastasını toplumun daha geniş kesimine ulaştırmak için denenmemişleri denemek ve yapılmamışları başarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Müsteşar Aktunç, “Aynı yolu yürüyerek, farklı yerlere ulaşamayacağımızı biliyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 28.06.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
Ace Of Mice FuarıTurizm Ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Genel Müdürlüğü yeni tedbirleri duyurdu
Polis Genel Müdürlüğü yeni tedbirleri duyurdu
Karantina otelinden kaçan genç boynunu kırdı
Karantina otelinden kaçan genç boynunu kırdı
Vatandaş arabasını fırın olarak kullandı...
Vatandaş arabasını fırın olarak kullandı...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim