Turizm ve Çevre Bakanlığı, ‘Ace Of Mice Fuarı’nda KKTC’yi temsil ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, Türk Hava Yolları’nın (THY) sponsorluğundaki Ace Of Mice Fuarı’nda KKTC’yi temsil ettiklerini ifade etti.

Aktunç, “Dost Azerbaycan yetkilileri başta olmak üzere, birçok görüşme gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullanarak, ülke turizmini, ülkenin kalkınmasındaki ‘gerçek’ lokomotif sektör yapmak, turizm pastasını toplumun daha geniş kesimine ulaştırmak için denenmemişleri denemek ve yapılmamışları başarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Müsteşar Aktunç, “Aynı yolu yürüyerek, farklı yerlere ulaşamayacağımızı biliyoruz” dedi.