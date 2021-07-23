Turizm ve Çevre Bakanlığı, bakanlıkta işlem yapacak aşısız vatandaşlardan PCR şartı istiyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, son günlerde artan vakalardan ötürü bakanlık ve bağlı bulunan dairelerine aşısız kişilerin PCR’sız alınmayacağını açıkladı.

Vakaların artması ile hızla yayılan virüsün daha fazla yayılmasını önlemek ve halkın aşılanmasını teşvik etmek amacı ile alınan bu kararla, 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ve bağlı bulunan dairelerine aşısız vatandaşların alınmayacağını, aşısız kişilerin sadece 7 günlük PCR yada Antijen negatif test sonucu göstererek girebileceklerini açıkladı.

Ülkedeki tüm sektörler bu dönemde çok etkilenmiştir. Turizm paydaşları da bundan en çok etkilenenler olmuştur. Bundan dolayı da, turizm sektörünün canlanmaya başladığı bu günlerde alınan bu kararın tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi ve aşılanmanın artması için atılan bir adım olarak düşünülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.