Turizm ve Çevre Bakanlığı: Döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkımızın hassasiyeti iptal kararı almamıza neden oldu

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibine ‘ülke tanıtımı’ adı altında ülkeye gelişlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu projenin önergesinin 3 ay önce hazırlanıldığına değinilerek, “Döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükselişi ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Pandemi dolayısıyla dünya ile birlikte, en fazla etkilenen sektörlerin başında ülkemizde de turizm sektörü gelmektedir.

Hiç kuşku yok ki, ülke ekonomimizin lokomotifi turizm sektörünün, pandemi dolayısıyla girdiği zor süreç, ülke ekonomimizi de derinden etkilemiş, bağlı sektörlerin de ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Ülke turizmini hareketlendirmek amacıyla, Ağustos 2021 tarihinde, Azerbaycan turizm paydaşlarını adamızda misafir ettik.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini Azeri halkına daha iyi anlatmak ve tanıtmak için dijital pazarlama tekniklerini kullanma kararı alındı.

Pandemi koşullarının da etkisiyle, son yıllarda tüm dünyada yeni nesil pazarlama tekniği olarak kullanılan, daha etkili, daha hızlı ve çok da geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal medya fenomenleri ve influencer kullanımını, bu tanıtımın ilk bacağında kullanılabilecek pazarlama stratejisi olarak geliştirdik.

Ancak, yaklaşık olarak 3 ay önce belirlemiş olduğumuz, ve 3 ay öncesinde konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz önergenin, döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükselişi ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz”