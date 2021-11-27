Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

Turizm ve Çevre Bakanlığı: Döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkımızın hassasiyeti iptal kararı almamıza neden oldu

Turizm ve Çevre Bakanlığı, döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkın bu konuya gösterdiği hassasiyet sebebiyle, Azerbaycanlı sosyal medya fenomenlerinin ve influencerlerin ülkeye gelişini iptal etti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:18
0 Okunma
Turizm ve Çevre Bakanlığı: Döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkımızın hassasiyeti iptal kararı almamıza neden oldu
banner108

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibine ‘ülke tanıtımı’ adı altında ülkeye gelişlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu projenin önergesinin 3 ay önce hazırlanıldığına değinilerek, “Döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükselişi ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Pandemi dolayısıyla dünya ile birlikte, en fazla etkilenen sektörlerin başında ülkemizde de turizm sektörü gelmektedir.

Hiç kuşku yok ki, ülke ekonomimizin lokomotifi turizm sektörünün, pandemi dolayısıyla girdiği zor süreç, ülke ekonomimizi de derinden etkilemiş, bağlı sektörlerin de ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Ülke turizmini hareketlendirmek amacıyla, Ağustos 2021 tarihinde, Azerbaycan turizm paydaşlarını adamızda misafir ettik.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini Azeri halkına daha iyi anlatmak ve tanıtmak için dijital pazarlama tekniklerini kullanma kararı alındı.

Pandemi koşullarının da etkisiyle, son yıllarda tüm dünyada yeni nesil pazarlama tekniği olarak kullanılan, daha etkili, daha hızlı ve çok da geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal medya fenomenleri ve influencer kullanımını, bu tanıtımın ilk bacağında kullanılabilecek pazarlama stratejisi olarak geliştirdik.

Ancak, yaklaşık olarak 3 ay önce belirlemiş olduğumuz, ve 3 ay öncesinde konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz önergenin, döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükselişi ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aktunç’tan, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibinin ülkeye gelecek olmasıyla ilgili açıklama
Aktunç’tan, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibinin ülkeye gelecek olmasıyla ilgili açıklama
Başbakan Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Başbakan Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim