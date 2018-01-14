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Turizm ve Çevre Bakanlığı, ISO 9001-2008 - ISO 10002:2014'dan geçti

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, ISO 9001-2008 - ISO 10002:2014 Kalite Yönetim Sistemi ve Vatandaş Memnuniyeti denetlemesinden başarıyla geçtiği ve bir yıl daha ilgili belgelere sahip olmasına karar verildiği bildirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 20:35
Turizm ve Çevre Bakanlığı, ISO 9001-2008 - ISO 10002:2014'dan geçti
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuzey Kıbrıs Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Bakanlıkta üç gün süreyle, ISO 9001-2008 - ISO 10002:2014 Kalite Yönetim Sistemi ve vatandaş memnuniyeti  denetimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, denetim sonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müdürü Öztürk Keskinel, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü İpek Tüccaroğlu, TSE Kıbrıs Temsilcisi Ahmet Kemal Kızıltan, Bakanlık Kalite Yönetim Temsilcisi kontrol Sorumlusu Ferhan Türker, bakanlık personeli ve danışmanlık şirketi Eğitim Sorumlusu Latif Sakar katıldı.

Toplantıda konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık olarak 2 yıldan  bu yana  ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Sistemi’ni uyguladıklarını, her iki sistemi de en iyi şekilde yürüttüklerini belirtti. 

Ataoğlu şöyle konuştu: 

"Kuzey Kıbrıs genelinde TSE kurumundan ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 vatandaş memnuniyeti sistemi belgesini alan ilk kurum olduk.

O güne kadar olan ve o günden sonraki bütün çalışmalarımızı, aldığımız belge standardında yürüttük. 



Bakanlığımız ülkemiz genelinde her iki belgeye birden sahip olan ilk kamu kurumudur.

Üç gün boyunda TSE Kıbrıs Müdürlüğü tarafından bakanlığımıza denetimler yapıldı, işlemlerimiz kontrol edildi. Sevindirici olan, yaptığımız hizmetlerin doğru olduğunu gösteren ve bizleri gururlandıran, ISO 9001-2008  ve ISO 10002:2014 belgemizin bir yıl süreyle daha devam edecek olmasıdır.

Bu konuda çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm bakanlık personelimize teşekkür ediyorum.” 

TSE Kıbrıs Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürü  Ahmet Kemal Kızıltan  da, yapılan denetimler sonucunda Turizm ve Çevre Bakanlığının istenen standartlara uygun olarak hizmet verdiğinin saptandığını ve belgelendirme sürecinin bir yıl daha uzatılmasına karar verdiklerini belirtti. 

Konuşmaların ardından Bakan Ataoğlu, Kızıltan,  Sakar ve bakanlık personeline Bakanlığın belgelendirmesinde göstermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 20:47
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