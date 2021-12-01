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Turizmciler Başbakan ile görüşecek!

Ülkeye giriş koşullarından ve uygulamalarından memnun olmayan turizmcilerin, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na “bu koşullarda turizm yapılamayacağını” anlatmaları bekleniyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:33
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Turizmciler Başbakan ile görüşecek!
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Ülkeye giriş koşullarının sıkılaştırılmasından ve Ercan’da Kovid-19 testi yapılmasından vazgeçilmesinden memnun olmayan turizmcilerin yarın Başbakan  Faiz Sucuoğlu ile görüşecekleri ve “bu koşullarda turizm yapılamayacağını” iletecekleri öğrenildi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun’dan alınan bilgiye göre,  görüşmeye KITSAB Yönetim Kurulu üyeleri katılacak. Görüşme hakkında bilgi veren Tolun, “Ülkemize giriş koşullarının Güney Kıbrıs ile uyumlaştırılmasını istemiştik. Başbakan da bunun sözünü vermiş; bunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Faiz bey biliyor ki bu ülke turizmden geçiniyor. Ercan’da inceleme yaptılar ve tam tersine giriş koşullarını katılaştırmanın, Ercan’da test yapmaktan vazgeçerek turizmi adeta imkansızlaştırmanın mesajını verdiler. Aslında bu, yeniden kapanmadır. Bizi kapatıyorlarsa, elbette bundan doğan kayıplarımızı da karşılamaları gerekir. Sayın Başbakan ile bunları konuşmaya gidiyoruz” dedi.

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