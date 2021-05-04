“Turizmde açılım planı olmalı”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, pandeminin başlangıcında iyi durumda olan iş insanların bile şu an zor durumda olduğuna işaret ederek, her kesimin etkilendiğini, salgının etkilerinin yeni hissedilmeye başlandığını, bu süreçte cepten, kredi kartından ve banka kredilerinden yenildiğini kaydetti. Avunduk, ekonomide geri dönüş olmazsa borçların kapatılamayacağını, fakirleşmenin artacağını vurguladı.

Hükümetin ileriye dönük kararlar alması ve bunu önceden açıklaması gerektiğini savunan Avunduk, “Ülkeye gelir getiren ve yerli sanayicilerin ürünlerini sattığı turizmde bir açılım planı olmalı. Rezervasyonlar, en az bir yıllık bir süreçtir. Anlık kararlarla olmaz. Otellerin ve seyahat acentelerinin kendilerini hazırlamaları için bu konuda adım atılmalı” diye konuştu

“Ekonomiye bağlı olarak sağlık ve psikoloji bozulur”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sağlığı korumak için karar aldığını ancak diğer taraftan ekonominin bozulduğunu anlatan Avunduk, “Ekonomiye bağlı olarak sağlık ve psikoloji bozulur. Ülkede çok insan oldukça ekonomi yükseliyor. İnsan akışı durunca ekonomi küçüldü. Küçük dokunuşlarla ekonomi düzeltilecek zannediliyor bir işe yaramıyor” dedi.

KAYNAK: HABER KIBRIS