Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...

“Turizmde açılım planı olmalı”

Avunduk, ekonomide geri dönüş olmazsa borçların kapatılamayacağını, fakirleşmenin artacağını vurguladı.

04 Mayıs 2021 Salı 18:54
176 Okunma
“Turizmde açılım planı olmalı”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, pandeminin başlangıcında iyi durumda olan iş insanların bile şu an zor durumda olduğuna işaret ederek, her kesimin etkilendiğini, salgının etkilerinin yeni hissedilmeye başlandığını, bu süreçte cepten, kredi kartından ve banka kredilerinden yenildiğini kaydetti.  Avunduk, ekonomide geri dönüş olmazsa borçların kapatılamayacağını, fakirleşmenin artacağını vurguladı.

  Hükümetin ileriye dönük kararlar alması ve bunu önceden açıklaması gerektiğini savunan Avunduk, “Ülkeye gelir getiren ve yerli sanayicilerin ürünlerini sattığı turizmde bir açılım planı olmalı. Rezervasyonlar, en az bir yıllık bir süreçtir. Anlık kararlarla olmaz. Otellerin ve seyahat acentelerinin kendilerini hazırlamaları için bu konuda adım atılmalı” diye konuştu

“Ekonomiye bağlı olarak sağlık ve psikoloji bozulur”

   Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sağlığı korumak için karar aldığını ancak diğer taraftan ekonominin bozulduğunu anlatan Avunduk, “Ekonomiye bağlı olarak sağlık ve psikoloji bozulur. Ülkede çok insan oldukça ekonomi yükseliyor. İnsan akışı durunca ekonomi küçüldü. Küçük dokunuşlarla ekonomi düzeltilecek zannediliyor bir işe yaramıyor” dedi.

KAYNAK: HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Önümüzdeki süreçte ciddi pazarlıklar yapılabilir"
"Önümüzdeki süreçte ciddi pazarlıklar yapılabilir"
Erenköy’deki Türk mezarlıkları ile okul binası restore edilecek
Erenköy’deki Türk mezarlıkları ile okul binası restore edilecek
Dünya Türkleri İş Adamları Derneği Ankara'da kuruldu
Dünya Türkleri İş Adamları Derneği Ankara'da kuruldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim