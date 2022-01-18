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“Turizmde eğlence bölgeleri yaratmak önemli”

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, turizme hizmet edecek eğlence bölgelerinin yaratılmasının projeleri dahilinde olduğunu belirtti.

18 Ocak 2022 Salı 11:31
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“Turizmde eğlence bölgeleri yaratmak önemli”
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Tokatlıoğlu’nun seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Tokatlıoğlu çıktığı  bir Web TV'de programında, turizm için eğlence bölgeleri yaratmanın önemli olduğunu, Ayia Napa ve İbiza örneğine işaret ederek turizmi bölgelere ayırmak gerektiğinden bahsetti. 

Mevcut haliyle turizme hizmet eden eğlence yerlerinin çevreye de büyük zarar verdiğini ifade eden Tokatlıoğlu, eğlence mekanlarının özel bölgelere taşınmasının desteklenmesinin planlandığını ifade etti.

Tokatlıoğlu, ayrıca geçiş kapılarında ülkeye girişi kolaylaştıracak gerekli çalışmaların yapılması, yeni geçiş kapıları açılmasının ekonomiye katkı sağlayacağını da kaydetti.

YENİ POLİTİKA YOK

HP Milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, sağ siyasetin en başındaki partinin eşit egemenlik iki devlet politikasıyla yürümesine rağmen yeni politikaları hayata geçiremediğini, yeni bir siyasi vizyon ortaya koyamadığını savundu.

Diğer taraftan da sol siyasetin temsilcisi partilere de bakıldığında ise ucu açık, nereye gideceği belli olmayan politikalar sergilendiğini savunan Tokatlıoğlu, insanların günlük ihtiyaçlarını dahi karşılamayan siyasi bir vizyonsuzluk sergilendiğini iddia etti.

Yeni bir siyaset anlayışıyla ülkenin ileriye taşınabileceğini ileri süren Tokatlıoğlu, her sektörden kendini geliştirmiş kişilerin yer aldığı HP’nin bunu gerçekleştirebileceğine inancını belirtti ve HP’nin en genç adaya sahip, kadın temsiliyetinin en yüksek olduğu parti olduğunu kaydetti.

GENÇLER GÖÇ EDİYOR

Siyasi vizyonsuzluk nedeniyle, ülkede birçok başarılı gencin altın tepside yurt dışına sunulduğunu savunan Tokatlıoğlu, ülkenin, gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir durumda olduğunu, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların gençlerde gelecek kaygısı yarattığını, bunun özel sektörün önünün tıkanmasının sonucu olduğunu savundu.

Seçimin ardından ilk müdahalenin ekonomi yönünde olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Tokatlıoğlu, devletin gelirlerini artıracak, insanların alım gücünü artıracak müdahaleler yapılabileceğini anlattı. 

Özel sektörün geliştirilmesinin hem gençlerin önünü açacağını hem de devletin gelirlerini artıracağını ifade eden Tokatlıoğlu, genç girişimcilerin önünü açmak adına üç yıllık vergi yükümlülüklerden muafiyet sağlanmasını öngördüklerini söyledi. 

Gençlerin önünü açmak adına bilişim sektörünün de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Tokatlıoğlu, 
internet altyapısının geliştirilmesi gerektiğini, ihtiyaç olan altyapıyı, kamu-özel ortaklığında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. 

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