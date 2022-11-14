2007’den bu yana düzenlenen zirvenin bu yıl eğitim, istihdam ve sürdürülebilirlik gündemi ve “Turizmi Yeniden Düşünmek” teması ile yapıldığını belirten Dr. Ahmet Savaşan, zirvenin daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı bir gelecek için yol haritası belirlemek üzere Londra’da dünyanın dört bir yanından Turizm Bakanları, sektör liderleri, gençlik temsilcileri ve uzmanları bir araya getirdiğini söyledi.

Turizm siyasi gündemde ana akım haline getirilmeli…

Düşünce ve deneyim çeşitliliğini teşvik eden zirvede üst düzey katılımcıların, turizm sektörünün rekabetten çok işbirliğine odaklanma zamanının geldiğine vurgu yaptıklarını söyleyen Ahmet Savaşan, zirvede, turizmin siyasi gündemde ana akım haline getirilmesi yanı sıra turizm bakanlıkları ile ekonomi ve çevre bakanlıkları arasında daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulunulduğunu da vurguladı.

Turizmde güçlü bir on yıllık büyüme öngörülüyor…

Üç gün süren WTM Londra Fuarı’nda 70'den fazla konferans ve seminerin yapıldığını, genel olarak turizmde sürdürülebilirliği sağlamak için sektörün yeniden düşünmesi ve yeniden şekillenmesi gerektiğinin ön plana çıktığını belirten Ahmet Savaşan, “katıldığımız toplantılarda Dünya’nın birçok yerinde turizmin yeniden canlandığını, 2020'de milyonlarca iş kaybının yanı sıra seyahat ve turizmin küresel GSYİH'ye doğrudan katkısında %50'lik bir düşüşün ardından, 2022 verilerinin, güçlü bastırılmış talep ile net bir toparlanmaya girdiğini görüyoruz. Yine uzun vadede, sektörün karşılaştığı zorluklara rağmen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Dünya Seyahat Ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) projeksiyonlarının da güçlü bir on yıllık büyümeye işaret ettiğini öğrendik” diye konuştu.

2023 turizm trendleri değişecek…

Toplantılarda, Dünya’da 2019'dan bu yana önemli değişikliklerin olduğu ve turizmde de aynı şekilde değişim yaşanması gerektiğinin ortaya konulduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, “dünyada turizmi yeniden düşünmek, seyahat ve turizmin karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları ele alırken aynı zamanda daha kapsayıcı, esnek ve sürdürülebilir bir sektör inşa etme fırsatının değerlendirilmesi gerektiği konusu ön plana çıkıyor. Dünya genelinde yaşanan doğal afetler, siyasi huzursuzluk, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve küresel salgının etkisiyle geçen sıkıntılı iki yılın ardından turizm trendlerinde değişim yaşanması bekleniyor. Bu beklentiye paralel olarak da insanların daha çok sıra dışı tatil ve seyahatlere yönelmesi, fiyatlardaki artışlardan ötürü medikal turizmin yanı sıra, zihin, beden ve ruh sağlığına yönelik sağlık tatillerinin yükselmesi, sanal gerçeklik seyahatlerinin popülaritesinin artması, kültür turlarının önem kazanması, tarihi rotalara rağbetin artması ve iş seyahatlerinin tatile dönüşmesi öngörülüyor” bilgisini paylaştı.

Turizm gelirlerimiz artmaya devam edecek!

Gerek Londra Turizm Bakanları Zirvesi’nde ortaya konan eğilimler, gerekse de diğer seminer ve konferanslarda ön plana çıkan gerçeklerin ülkemiz açısından da dikkate alınması gerektiğine işaret eden Ahmet Savaşan, “ turizmin, ülkemizde de siyasi hayatın ana gündemi haline getirilerek, turizm ve çevre bakanlığı ile ekonomi bakanlıkları arasında mevcut olan işbirliğinin arttırılması ve ayrıca değişen turizm trendlerine uygun ürünlerin de sürdürülebilirlik temelinde geliştirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. İnanıyorum ki Başbakan Ünal Üstel’in koordinasyonu, turizm ve çevre ile ekonomi bakanlarının da yapacakları uyumlu çalışmalarla 2023 yılında ülke turizmimiz gelişecek ve turizm gelirlerimiz de artmaya devam edecektir” dedi.