Turizmde hareket başladı

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Şubat 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 3 bin 32, gecelemede ise yüzde 2 bin 328 arttı.

Ocak-Şubat döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 17’ye yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 3,5 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 2 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 69 bin 185 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 2 bin 209 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 2 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 3 bin 487 arttı.

2022 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan 11 bin 285 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin 796 artış gösterdi.

2022 Ocak-Şubat döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 206 bin 780 ile geçen yıla oranla yüzde 2 bin 328 artış oldu.