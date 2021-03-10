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TURİZMDE HEDEF 1 NİSAN

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına telefonla bağlanarak soruları yanıtladı.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:05
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TURİZMDE HEDEF 1 NİSAN

“ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ”… Ataoğlu, turizmde açılım için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini aktararak, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın tüm paydaşlar ile görüşmeler yaptığını ve konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü kaydetti. Sağlık Bakanlı ve Sağlık Üst Kurulu’nun koyacağı kriterler çerçevesinde açılımların olmasını talep ettiklerini aktaran Ataoğlu, gerek çift aşı gerekse antikor düzeyinin ne olacağını, ülkeye girişte karantinasız yapılacak olan girişlerde bir garanti kapsamında, girişte hızlı test yapılması olarak görüşmeler gerçekleştiğini ve bu konular üzerinden çalışmaların yapılacağını söyledi.

“İSTEĞİMİZ TÜM TURİZM ÇALIŞANLARININ AŞILANMASIDIR”… Turizmde açılım süreci hakkında konuşulan tarihin 1 Nisan olduğunu da sözlerine ekleyen Ataoğlu, “Eski Sağlık Bakanı 1 Nisan’da turizmin açılacağını söylemişti. Başbakan ile yaptığımzı görüşmede biz de 1 Nisan tarihini öngördük ve Sağlık Üst Kurulu’ndan 1 Nisan tarihi için çalışma talep ettik. 1-2 gün içerisinde tarihi net bir şekilde açıklayacağız” şeklinde konuştu. Ataoğlu aşılanma konusunda da bilgi vererek, hedeflerinin ve isteklerinin tüm turizm çalışanlarının aşılanması olduğunu ifade etti. (GÜNDEM KIBRIS ÖZEL)

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