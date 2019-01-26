Turizm’de üretim ve yerli isdihdam masaya yatırıldı

“KKTC turizm endüstrisinde yerli üretim ve yerli isdihdam koşullarını arttırmak ve geliştirmek” konulu toplantıların ilki bugün Girne’de yapıldı

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu toplantıların sektör temsilcileri ve turizmcilerle her ay bir defa yapılacağına dikkat çekerek, amaçlarının turizmin bu denli büyümesi ile ülkeye gelen turist sayısının artması ile yerel istihdamın ve yerli ürünlerin tüketiminin arttırılması olduğunu kaydetti.

Bakan Ataoğlu, bakanlık olarak temel hedeflerinin de kitle turizmi yanında alternatif turizm türlerini geliştirmek olduğunun atlını çizerek, yerli istihdamı arttırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Bafra bölgesinde yapılacak yenilikleri de anlatan Bakan Ataoğlu, Bafra’da konaklayan turistlerin şehre daha kolay ulaşabilmesi adına Bafra-Mağusa arasında gemi seferleri başlatılacağını söyledi.

Bakan Ataoğlu, hedflerinin ülkenin turizm gelirlerini arttırmak olduğunu da kaydederek, THY ile işbirliğinde yeni destinasyonlar üzerinde çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker de, bakanlık olarak Turizm Bakanlığı ile turizm sektöründe KKTC vatandaşlarının istihdamı konusunda ciddi bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

Turizimde yerel işgücünü arttırmak için gençleri teşvik etmek ve iş güvenliğini sağlamanın da görevleri olduğunun altını çizen Bakan Çeler, yapılan tüzük değişikliği ile turizmde çalışan veya yeni istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının maaşlarına ek 750 tl verileceğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve tarımsal sanayinin yurt içindeki konumunu yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı.

Üretim imkanlarını artırmak sitediklerinin altını çizen Bakan Şahali, süt sanayiinin önemi üzerinde durdu.

Şahali, “Süt sanayiini geliştirmek istiyoruz. 450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Bunu geliştirmemiz lazım” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üreticisinin Süt ürünlerinde Türkiye ile rekabet etme gücünün son derece düşük olduğunu da belirten Erkut Şahali, “Eğer kalite sorunu varsa bunu aşmak da mümkündür. İhracat olanaklarını artırmamız gerekiyor. Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreticimiz üretecek kapsatitedir” diye konuştu.

Günün sonunda kar etmenin ana hedef olduğunu bu nedenle yükümlülük altına girmek gerektiğini söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali buyndan dolayı toplantıyı çok önemsediğini anlattı.

Tarımsal üretimin devamlılığının altını çizen Bakan Şahali, yaklaşık 50 bin nüfüsun tarımdan gelir elde ettiğini ve bundan dolayı da sektörün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.Ekonomi ve Enrji Bakanı Özdil Nami de, iş camiasının biraraya gelmesinin öneminde dikkat çekerek bu toplantıların devam etmesi temennisinde bulundu.Bakanlık olarak enerji maliyetlerinin düşmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Nami, 2-3 yıl içerisinde daha düşük enerj maliyetlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Nami yerli ürünlerin daha fazla tüketilmesi konusuna da değinerek, bunun için üretim kalitesi ve istikrarın sağlanması gereğine dikkat çekti.

Üretim Kalitesi ve istikrarının sağlanması için sanayicilerin ve işadamlarının desteklenmesi gerektiğini bakanlığa bağlı kurumların bu hedef doğrultusunda çalıştığını kaydeden Bakan Nami yerli ürünlerin Türkiye’nin her tarafına ulaşması için de Türkiye’deki muhatapları ile görüşmeler yaptıklarını , 2019’da bu konuda somut adımlar atacaklarını vurguladı.

Nami, gereksiz bürokratik adımların ortadan kaldırılması için çalıştıklarını da ifade ederek ithal ve ön izinleri mercek altına aldıklarını kaydetti.

Milli eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, yerel üretim ve istihdamın desteklenmesi için eğitim bacağı olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Mesleki teknik eğitim ve Yüksek öğrenimde, sektörde ihityaç olan bölümlere burs verdiklerini belirten Bakan Özyiğit, önemli olan bu öğrencilerin mezun olduktan sonra ishtidam edilmelerini sağlamak ve verilecek desteklerle önlerini açmak olduğunu kaydetti.

Güzelyurt, Beyarmudur, Karpaz ve İskele’deki okullarda mesleki eğitim için belediyeler, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Özyiğit, katılımcılardan beklentilerinin, ihtiyaçları doğrultusunda görüş ve önerileri iletmeleri ve bakanlığın gerekli bölümleri açabilmesi olduğunu kaydetti.

Toplantıda son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman da, ülke ekonomisindeki açığın kapatılmasına en büyük katkıyı Turizm sektörünün ve eğitim sektörünün sağladığını söyledi.

Turizm sektörünün öncülüğünde, tarım, sanayi gibi sektörlerin de gelişmesiyle yerli istihdam ve yerli ürün tüketiminin artacağına dikkat çeken Başbakan Erhürman, “Böylesi öncü bir sektörde sadece yüzde 20’lik yerli istihdam yapılması yeretli değildir” dedi.

Erhürman, yerli ürünlerideki tüketimin de % 15 oranında olduğunu ve bu rakamın daha da yukarılara çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu toplantının amacına ulaşması için nasıl bir sonuç çıkması gerektiğini anlattı.

“Bu toplantının amacına ulaşması için 2019’daki yüzde 20’lik yerli istihdam 2020 de %25 e, ve yüzde 15 olan yerli ürün tüketiminin de % 30 lara çıkması gerek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sektör emsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini aktardı.