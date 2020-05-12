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Turizmde yaşanan kan kaybı konuşuldu

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekli

12 Mayıs 2020 Salı 16:35
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Turizmde yaşanan kan kaybı konuşuldu

Bahar SANCAR-

Girne Çarşı Birliği, KTTO, KITOB ve sivil toplum örgütleri yetkilileri bir araya gelerek turizmdeki kan kaybını değerlendirdi. Turizmin ve esnafın sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda karşılıklı fikir alışverişleri yapılarak pandemi süreci sonrasında bir yol haritası oluşturuldu.

ÇAĞINER: “GİRNE ÇARŞISININ TANITILMASI İÇİN DAHA ÇOK GİRİŞİM OLMALI”

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner toplantıda esnafın sunduğu hizmetleri otellerin sunamayacağını belirterek esnafının önemine dikkat etti. Ülkemize gelen turistlerin çarşıya gelmesindeki en önemli nedenin esnaf olduğunu belirten Çağıner, insani ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Çağıner konuşmasında Girne Çarşısının sanal ortamda tanıtılması için daha çok girişlimin olması gerekliliğine de dikkat çekti.

KÜÇÜKUNCULAR: “EYLEME KARŞIYIM, UZLAŞIDAN YANAYIM”

Girne Çarşı esnafının ciddi sıkıntıları olduğunu dile getiren Erdinç Küçükuncular, bu sıkıntıların artık dayanılacak noktada olmadığına dikkat çekti. Küçükuncular, “Esnafın en büyük sorunu kira. Diğer yandan mal sahiplerinin de ciddi sorumlulukları bulunuyor. Bugün ki toplantıda ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili eylem yapılmasına yönelik fikirler çıktı ancak ben buna karşıyım. Uzlaşı ile sorunların çözülebileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Devletin de bu konuda ciddi girişimleri olduğunu belirten Küçükuncular, “Bireysel tartışmalardan ziyade anayasanın verdiği hükümler gereği devletimizin vereceği kararlar hepimizi mutlu edecektir. Çıkacak olan sonuç kimseyi mutlu etmeyecek olabilir ama bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerekli. Hepimiz fedakâr olmalıyız” dedi.

Son Güncelleme: 12.05.2020 16:40
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