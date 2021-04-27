Turizmden bulaş yok

Kapalı devre turizmin başlayalı 2 hafta olduğunu ve bu dönemde casino ile otellerden bir bulaş yayılmadığına dikkat çeken turizm emekçileri, ülkedeki covid-19 vakalarının hep devletin kontrol etmesi gereken yerlerden yayıldığına vurgu yaptı.

Ülkede bu gerçeğin var olmasına rağmen bazı çevrelerin somut verilere dayanmadan sürekli turizm sektörünü karalama çabalarını haksızlık olarak değerlendiren turizm emekçileri, sektörün tüm karalama çalışmalarına rağmen turizmin kapalı devre de olsa başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Turizm emekçilerinin bir yıla yakındır işsiz olasına ve elektrik, su, market, stopaj ödeyip devlete katkıda bulunmayı sürdürmelerine rağmen 13 aylık dönemde devletin sadece 4 ay bin 500 TL olarak verdiği katkıyı her çalışanın fazlasıyla devlete yeniden ödediğine dikkat çektiler.

Devlete artık özel sektörü desteklemesi çağrısında bulunan Turizm Emekçileri Platformu, “ Rum tarafında çalışan insanlara bir çözüm bulup, onları güvende tutarak vaka sayılarını kontrol altına alıp özel sektörü, restoranları ve meyhaneleri, sanatçıları, imalatçıları, toptancıları, çiftçileri kısacası memur olmayan herkesi destekleyin artık” çağrısında bulundu.

Devletin yurttaşlarına çifte standart uygulamasından bıktıklarının altını çizen turizm emekçileri, vergiyi almaya gelince çatır çatır alıp, bizi bu kötü duruma düşürüp, açlıkla sınayıp, karnınız tok uyurken, merak ediyoruz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? bırakın artık esnaf, özel sektör hepsi işine dönsün.

Anlamadık; bu virüs sadece özel sektörden mi bulaşıyor?

İnancımızı da, sabrımızı da, sevgimizi de, hepimizi tükettiniz! Kapanmaya bu kadar meraklıysa herkes, aylık bir asgari ücret garantisini verin, bir yıllık peşin ödeyin, herkes evinde otursun. Neden mi bir yıllık?

Daha önce her ay ödeyeceksiniz diye çok bekledik, artık bekleyecek gücümüz yok!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.