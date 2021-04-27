Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

Turizmden bulaş yok

Turizm Emekçileri Platformu kapalı devre turizmin iki haftadır açık olduğunu ve herhangi bir bulaşın yaşanmadığını açıkladı...

27 Nisan 2021 Salı 14:39
286 Okunma
Turizmden bulaş yok

Kapalı devre turizmin başlayalı 2 hafta olduğunu ve bu dönemde casino ile otellerden bir bulaş yayılmadığına dikkat çeken turizm emekçileri, ülkedeki covid-19 vakalarının hep devletin kontrol etmesi gereken yerlerden yayıldığına vurgu yaptı.

Ülkede bu gerçeğin var olmasına rağmen bazı çevrelerin somut verilere dayanmadan sürekli turizm sektörünü karalama çabalarını haksızlık olarak değerlendiren turizm emekçileri, sektörün tüm karalama çalışmalarına rağmen turizmin kapalı devre de olsa başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Turizm emekçilerinin bir yıla yakındır işsiz olasına ve elektrik, su, market, stopaj ödeyip devlete katkıda bulunmayı sürdürmelerine rağmen 13 aylık dönemde devletin sadece 4 ay bin 500 TL olarak verdiği katkıyı her çalışanın fazlasıyla devlete yeniden ödediğine dikkat çektiler.

Devlete artık özel sektörü desteklemesi çağrısında bulunan Turizm Emekçileri Platformu, “ Rum tarafında çalışan insanlara bir çözüm bulup, onları güvende tutarak vaka sayılarını kontrol altına alıp özel sektörü, restoranları ve meyhaneleri, sanatçıları, imalatçıları, toptancıları, çiftçileri kısacası memur olmayan herkesi destekleyin artık” çağrısında bulundu.

Devletin yurttaşlarına çifte standart uygulamasından bıktıklarının altını çizen turizm emekçileri, vergiyi almaya gelince çatır çatır alıp, bizi bu kötü duruma düşürüp, açlıkla sınayıp, karnınız tok uyurken, merak ediyoruz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? bırakın artık esnaf, özel sektör hepsi işine dönsün.

Anlamadık; bu virüs sadece özel sektörden mi bulaşıyor?

 İnancımızı da, sabrımızı da, sevgimizi de, hepimizi tükettiniz! Kapanmaya bu kadar meraklıysa herkes, aylık bir asgari ücret garantisini verin, bir yıllık peşin ödeyin, herkes evinde otursun. Neden mi bir yıllık?

Daha önce her ay ödeyeceksiniz diye çok bekledik, artık bekleyecek gücümüz yok!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Emekçileri PlatformuKapalı Devre TurizmKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATAR: “KIBRIS KONUSUNDA ESAS EGEMENLİKTİR”
TATAR: “KIBRIS KONUSUNDA ESAS EGEMENLİKTİR”
Akıncı’dan Bahçeli’ye yanıt
Akıncı’dan Bahçeli’ye yanıt
KALDIRIMLAR KİM İÇİN? MAĞUSA’DA YAYALARIN GÜVENLİĞİ YOK!
KALDIRIMLAR KİM İÇİN? MAĞUSA’DA YAYALARIN GÜVENLİĞİ YOK!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim