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Turizme yeni 'korona' sorumluluğu

Ülkeye gelecek olan turistler test sonuçları çıkana kadar rezervasyon yaptırdıkları otellerde gözetim altında olacaklar

04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:06
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Turizme yeni 'korona' sorumluluğu

TURİSTLERE YENİ KARANTİNA DÜZENLEMESİ…

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ kapsamına alınan Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde ülkemizde turizm faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemeler hayata geçirilecek.


OTELLERİNDE GÖZETİM ALTINDA OLACAKLAR…

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kontrollü olarak turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılırken toplum sağlığının da korunmasının büyük önemi bulunduğu bilincinden hareketle, kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak olan otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecek. Söz konusu turistler test sonuçları çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklar.


SORUMLULUK ARTIK OTELLERDE…

Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacak.  
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsGÜNDEM KIBRIS
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