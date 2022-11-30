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Turizmi Koruyacak Fon Oluşumu İçin Birleşin

Duygu Zengin yazdı: Turizmi Koruyacak Fon Oluşumu İçin Birleşin...

30 Kasım 2022 Çarşamba 10:01
79 Okunma
Turizmi Koruyacak Fon Oluşumu İçin Birleşin



Turizm yatırımcılarının ve çalışanlarının can çekiştiği ülkeyi sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim.
Başka ülkeyi aratmayacak dünyanın en önemli sahilleri ve tesisleri bizim topraklarımızda.
TURİZM BİTMESİN 

Geçmiş yıllarda turizm emekçileri, yoğun ama mutlu çalışan, yaptığı işten keyif alan bir gruptu. Yaralanmak hafif bir tabir olabilir.

Turizm sayesinde farklı kültürleri, farklı dilleri, farklı sembolleri öğreniyor ve doğal olarak özgüvenleri artmış bir birey olarak hayattaki hedeflerimizi daha da netleştiriyoruz. Turizm sektöründe çalışma esnasında hem dünyayı hem de kendimizi tanıyıp, geliştiriyoruz aslında.

Turizm yatırımcılarının ve çalışanlarının can çekiştiği ülkeyi sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim;

Başka ülkeyi aratmayacak dünyanın en önemlisahilleri ve tesisleri bizim topraklarımızda. 

Hiçbir şehirle kıyaslayamayacağınız etnik ve kültürel tarihe sahip, detaylarını saymakla bitiremeyeceğimiz bir ada yine bizim topraklarımızda.

Sadece saymaya kalksak günlerimizi alacak kadar devasa bir tarihi, coğrafi ve kültürel mirasın sahibiyiz ama bizler bu ülkede turizmde zarar ediyoruz. Maalesef bu durumdan sorumlu olanlar haricinde herkes utanç duyuyor.

GELECEĞİMİZ OLAN TURİZME SAHİP ÇIKMA ZAMANI

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