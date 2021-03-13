TURİZMİN RUHUNA EL-FATİHA!

TOPLU TAŞIMACILARDAN KORNALI DESTEK… Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği dün Başbakanlık önünde eylem düzenledi. Bir yıldır yaşanan pandemiden dolayı devletin sektöre gereken desteği vermediği ve turizm sektörü kaderine terk edildiği gerekçesiyle eylem düzenleyen turizmciler, başbakanlık önünde helva dağıttı. Başbakanlık önünde 10 gündür eylemde olan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ise kornalar ile seyahat acentelerinin eylemine destek verdi.

HELVA DAĞITTILAR… Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği yaptığı basın açıklamasında, “Bizi ölüme terk ettiler” diyerek, son bir yılda hiçbir gelirleri olmamasına karşın, tüm masrafları ödeme konusunda zorlandıklarını ve hiç kimseden en ufak bir destek görmediklerini söyledi. Yapılan basın açıklamasının ardından “Ölen turizm sektörü” için Fatiha okundu ve helva dağıtıldı. (GÜNDEM KIBRIS ÖZEL)