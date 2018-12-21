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Türk Ajansı Kıbrıs 45 Yaşında…

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kuruluşunun 45. yıl dönümü dolayısıyla ajansta tören düzenlendi.

21 Aralık 2018 Cuma 18:06
Türk Ajansı Kıbrıs 45 Yaşında…

Törende ajansta 20’inci hizmet yılını dolduran personele plaket verildi. 45. yıl pastası kesilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
 

ÖZERSAY
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ajanstaki törende yaptığı konuşmada TAK’ın, Kıbrıs Türk halkının kurumsal hafızası anlamında çok önemli bir görev üstlendiğini, doğru haberin halka ulaşması adına önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Özersay, TAK’ın şartlarındaki ciddi eksikliklerin giderilmesi adına Maliye Bakanlığı ile istişarelerin sürdürüleceğini belirterek, kurumun bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

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Özersay, ajans personeline bugüne kadar verdikleri emekten ve gösterdikleri  fedakârlıklardan ötürü teşekkür ederek, çalışma barışı ve personelin verimliliğini artıracak şartların sağlanması adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

GÜRDALLI

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, emekli olmuş veya hayatta olmayan eski çalışanlar başta olmak üzere,  ajansın gelişmesine katkı koyan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek TAK’in çok daha iyi günlere ulaşmasını diledi.

Konuşmaların ardından ajansta 20’inci hizmet yılını dolduran; Hasan Öksüz, Fezile Öksüz, Yılmaz Yakar ve Fatma Yıldırımer’e plaketleri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verildi.

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