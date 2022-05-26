Türk Ajansı-Kıbrıs Yönetim Kurulu toplandı

Aylık olağan toplantıda “yeni siteye geçiş süreci”, “şifre almak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi” ve “TAK bütçesi” ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Aydın Akkurt, Asbaşkan ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Artun Çağa, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Alihan Pehlivan, hükümet temsilcisi Aziz Karaaziz, muhalefet temsilcisi Meltem Sonay ile yetkili sendika temsilcisi olarak KTAMS Başkanı Güven Bengihan katıldı.