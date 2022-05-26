Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!

Türk Ajansı-Kıbrıs Yönetim Kurulu toplandı

Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu toplanarak Ajans ile ilgili konuları değerlendirdi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 18:27
80 Okunma
Türk Ajansı-Kıbrıs Yönetim Kurulu toplandı

Aylık olağan toplantıda “yeni siteye geçiş süreci”, “şifre almak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi” ve “TAK bütçesi” ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Aydın Akkurt, Asbaşkan ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Artun Çağa, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Alihan Pehlivan, hükümet temsilcisi Aziz Karaaziz, muhalefet temsilcisi Meltem Sonay ile yetkili sendika temsilcisi olarak KTAMS Başkanı Güven Bengihan katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girişimcilik projesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar açıklandı
Girişimcilik projesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar açıklandı
"Toplam 4271 test yapıldı, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır."
"Toplam 4271 test yapıldı, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır."
Cumhurbaşkanı Tatar'dan muhalefete sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Tatar'dan muhalefete sert eleştiri










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim