Türk Bayrağı yakan adam Türkçülük öğretmeni olursa!

Filozof ile bir dalkavuk konuşuyorlarmış...

Filozof ne derse, dalkavuk onaylıyormuş.

Sonunda filozofun sabrı tükenmiş:

"Be adam, hiç olmazsa, bir kere itiraz et de, iki kişi olduğumuzu anlayalım” demiş!

-*-*-

Filozof Türkiye’dir…

Dalkavuk da ne acıdır ki KKTC olmasın lütfen!

“Egemen eşit iki devlet” iddiasındaysanız, o zaman, iki kişi olduğunuzu gösterin…

Demem budur!

Dediğim budur!

“İlişkilerimiz yalama oldu” deyişim bundandır!

“Ali Bizden olayında kesinlikle hata yapılmıştır” diye yazışım da bundandır!

-*-*-

Tutturdu birkaç kişi, yıllardır hep aynı telden çalıyorlar…

“Serhat Türkiye düşmanı!”

Vallahi öyle bir derdim yok!

Yani hiçbir açıdan derdim yok!

“Türkiye’nin düşmanı değilim” diye bir ispatta bulunma gibi derdim de yok, bu tür iddialara yanıt vermek gibi de bir derdim yok!

-*-*-

Aynı birkaç kişi; “Tatar ailesinin televizyonunda Türkiye düşmanlığı yapıyor” diyor…

Aslında birinci hedef “benim ekmeğimi kesme hedefi” gibi görünmekle birlikte asıl hedef, Tatar ailesi!

Neden?

Çünkü bu birkaç kişinin asıl karakteri dönek olmak!

Dönek nedir?

Döndüğünü ispat etmek için sürekli bağırıp çağırandır!

Döneklik, adi bir karakter tipidir.

“Ben Ersin Tatar’ı bile yeterince Türk milliyetçisi bulmuyorum” demeye getirecek!

O kadar döndü ve çılgınlaştı ki, gerçek bir Türk milliyetçisi Ersin Tatar’dan dahi daha milliyetçiyim demeye getiriyor!

-*-*-

Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde “vatanperverim” demişti ya, yine aynı adam hücuma kalkmıştı!

“Bakın bakın, Ersin Tatar vatanpervermiş, milliyetçi değilmiş” diye hav hav havlamıştı!

Üzgünüm ama resmen havlama!

Neden?

Çünkü adam dönek!

Döndüğünü ispat etmek zorunda!

-*-*-

Mesela, dün televizyon programı sırasında bir izleyici bana “Kanal T’ye yakışmıyorsun çünkü Türkiye’ye şunu söyledin, bunu söyledin” dedi!

Aynı dönek amcanın ahbabı!

Çok ilginç bir ahbap modeli aynı zamanda!

Güney’de yaşıyor ve bizim “aşırı döneğin Güney’deki işlerini yapıyor, alış verişini falan…”

-*-*-

Canlarım benim, yanlış olduğuna inandığım bir tavrı, eleştiririm, eleştireceğim.

Beğenmediğimi de…

Siyaseten tutarlı olduğuma inanırım…

Ama bana asılsız suçlamayı yapan izleyiciyi da O’nun ahbabı dönek amcayı da çok iyi biliyorum..

Biri sürekli, “Rum tarafında yaşıyor…”

Haaa ekmek kapısı mı diyeceksiniz?

E ama öyle değil işte!

Öteki de haftada en az bir kez Rum tarafına dansa gidiyor!

Bu aralar Covid tedbirleri falan gidemedi ya, canı sıkkın olsa gerek!

-*-*-

Kalan ömrünü bana adamış biri gibi duruyor aslında…

Müthiş bir “reklamcım” var!

Açıkçası adam resmen reklamcım gibi çalışıyor!

Gönüllü reklamcım.

Hayatını, benim programları izlemeye ve yazılarımı takip etmeye adamış!

Vallahi tek kuruş da talep etmeden, neredeyse tüm yazılarımı, çeşitli whatsapp gruplarında dağıtıyor!

Sağ olsun, var olsun!

Çok eski bir dönek!

Ama öyle keskin bir dönüş yaptığına inanıyor ki; saldırmayı hiç kesmedi!

Düşünün, dönmeden önce, Türk Bayrağı yakmış bir insan!

Nasıl ama!

Türk Bayrağı yakacaksın, sonra Türk Bayrakçı olacaksın!

-*-*-

Süleyman Demirel’e sormuşlar bir gün:

“O milletvekilini neden partinize aldınız? Size sövüp duruyordu”.

Demirel yanıtlamış:

“… Oradayken bize sövüyordu. Şimdi bizim kapıya bağladık, karşı tarafa havlıyor!”…

-*-*-

Bizim dönek de aynen böyle; döndüğünü ispat edecek ya, çünkü suçu çok büyük; sürekli bağırması hatta ayıptır söylemesi, havlaması şart!

-*-*-

Neyse!

Öküzün yalakası kasabın bıçağını yalarmış.

Dönek, yalakalık etmek zorunda!

Milliyetçi olduğunu kanıtlayacak!

Hiç çekinmeyecek ve Tatar ailesini bile “inanmayın ha bunlar Türk milliyetçisi olsa, Serhat İncirli televizyonlarında program yapamazdı” diye suçlayacak!

-*-*-

Dediğim gibi; bana saldırmaları ağrıma gitmez!

Çünkü sonuçta yaptığım programı izledikleri, saniyesini kaçırmadıkları belli!

Her yazdığım yazıyı da satır satır okudukları gayet net!

Haliyle bundan daha fazlasını isteyemem ki!

Aday değilim, oy isteyeyim!

Okuyun, izleyin!

Bu amca da beni hem okuyor, hem izliyor!

Helal olsun!

-*-*-

Haaaa bu amca Tatar ailesine neden mi saldırıyor!

Bilemem!

Kemik meselesi olabilir!

Geçmişte herhalde önüne çok ciddi miktarda kemik atılıyordu…

Şimdi atılmıyorsa…

Ne bileyim!

-*-*-

Ve ne diyeyim?

Türk Bayrağı yakan bir adam, Türkçülük öğretmeni!

O’na bu görevi verenler mi utanmalı?

Ne dersiniz?

Nasıl bir karakter, nasıl bir mide, nasıl bir ruh halidir?