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Türk bayrağını çalan Rum özür diledi!

Akdoğan Belediyesi'nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını ve okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı çalan 16 yaşındaki Savvas Koulendoru'nun ailesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mektup göndererek özür diledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
Türk bayrağını çalan Rum özür diledi!

Türkiye ve KKTC’de büyük tepki çeken olayla ilgili Rum aile, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektupta olaydan duydukları pişmanlığı ifade ederek özür diledi. Rum aile, bu olayın Akdoğan´da yaşayan Kıbrıslı Türklerle Akdoğan kökenli Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi bozması için bir bahaneyi teşkil etmemesi temennisinde bulundu. Koulendoru da mektupta, olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

BAYRAK İADE EDİLECEK

Rum medyası da, ‘çalınan bayrağın’ kısa süre içerisinde Türk tarafına iade edileceğini yazdı.

Ada’da bir haftadır gündem olan olayla ilgili olarak, KKTC yönetimi Savvas Koulendoru hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

RUM YÖNETİMİ DE BAYRAK ÇALMA OLAYINI ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk tarafının, ‘ivedi olarak Savvas Koulendoru’yu bize iade edin’ çağrısı üzerine Rum yönetimi, bayrak çalmanın doğru olmadığını ancak konunun siyasileştirilmemesi gerektiği çağrısı yapmıştı. DHA

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Anahtar Kelimeler:
I Savvas Koulendoru
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