Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

Türk-Bir Başkanı Arıklı Makedonya’da Sempozyuma Katılıyor

23 Haziran 2019 Pazar 17:03
Türk-Bir Başkanı Arıklı Makedonya’da Sempozyuma Katılıyor

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, Makedonya’da düzenlenecek sempozyuma katılıyor.

Dernek açıklamasına göre Arıklı, 27-30 Haziran’da Üsküp’te Balkan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un himayelerinde düzenlenecek V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Dünya Basınına Yansımaları” adlı sunum yapacak.

Arıklı’nın sempozyumda “Türk Dünyası En İyi Sivil Toplum” ödülü de alacağı belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türk Birliği Dayanışma DerneğiDoç. Dr. Güven ArıklıMakedonyaSempozyum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul seçim sonuçları netleşti!
İstanbul seçim sonuçları netleşti!
İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim