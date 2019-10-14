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Türk Birliği Dayanışma Derneği Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:16
Türk Birliği Dayanışma Derneği Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

Başkan Güven Arıklı tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Barış Pınar Harekatı’na, “Akan su değil, kandır” ifadeleri kullanması ve eli kanlı terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi görmezden gelmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Türk Birliği Dayanışma Derneği olarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın duygu ve düşüncelerini asla yansıtmayan bu ifadeleri kesin bir dille kınıyor, Türk Milleti’nden özür dilemesini talep ediyoruz.” denildi.

Açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’nda canını siper eden Mehmetçik ve harekate katılan tüm unsurlara kesin zafer dileklerimizi iletiyoruz.” İfadesi kulanıldı.

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Türk Birliği
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