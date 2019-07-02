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Türk Birliği Dayanışma Derneği'ne bir ödül de Üsküp'ten

 Türk Birliği Dayanışma Derneği’ne (Türk-Bir), Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te “Türk dünyası en iyi sivil toplum örgütü” ödülüne layık görüldü. Ödül, Üsküp’te düzenlenen törende, Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı’ya verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:08
Türk Birliği Dayanışma Derneği'ne bir ödül de Üsküp'ten

Türk-Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna katıldı.  Türk-Bir Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, sempozyumda “1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Dünya Basınına Yansımaları” adlı bilimsel bir makale de sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, “2016 yılında derneği kurduğumuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletine nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesi içindeydik. İran, Rusya, Kazakistan, İspanya, İtalya, Makedonya, Türkiye, Azerbaycan, Güney Kore, Kırgızistan, İsrail (Filistin-Kudüs), Özbekistan, Hollanda, Belçika’da sunduğumuz bilimsel bildirilerin yanısıra,  medyadaki program ve röportajlarla lobicilik faaliyetlerini de gerçekleştirmekteyiz. ‘Güçlü Türkiye, güçlü Türk Birliği ve güçlü KKTC’ sloganımızla kendimizi anlatmaya çalışıyoruz.  Nasıl ki Rumlar her yerde bizleri “işgalci” diye anlatıyorlarsa  bizlerde 1974 öncesi yaşanılan süreci ve en önemlisi 2004 yılında AB’ye giren Rumların ırkçı yaklaşımlarını artırdıklarını ve tahrik unsuru birçok yaptırımlarını da dile getiriyoruz” dedi.  

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