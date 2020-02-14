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Türk Cemaat Meclisi üyesi iken şehit edilen Cengiz Ratip anıldı

14 Şubat 1964’te şehit düşen Türk Cemaat Meclisi üyesi Cengiz Ratip için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

14 Şubat 2020 Cuma 13:18
Türk Cemaat Meclisi üyesi iken şehit edilen Cengiz Ratip anıldı
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Ratip’in ismi verilen Cumhuriyet Meclisi Kütüpanesi’nde yer alan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin
Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri ve aile üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde aile adına konuşan kızı Emine Pilli, hiç görmediği babasının çalışma arkadaşları tarafından vatansever ve yardımsever bir kişilik olarak tanımlandığını söyledi.
“Babamızın nerede görümü olduğunu bilmiyoruz ve bu da bizim içimizi acıtıyor” diyen Pilli, babası Cengiz Ratip’in gömülü olduğu yeri bilen Kıbrıslı Rumlara bilgi vermesi için çağrı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan şehit Cengiz Ratip’i anmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Uluçay, Şehit Cemaat Meclisi üyesi Ratip’in Kıbrıs Türk ve Rum halklarına barışçı tavırlarıyla yardım eden birisi olduğunu belirterek, yerini bilenlerin bilgi vermesini istedi.

Meclis Başkanı Uluçay,“Bugün onun bizlere bıraktığı değerleri ileriye taşıyoruz, onun değerleriyle Kıbrıs Türkünün onurlu mücadelesini taçlandıracağız” ifadelerini de kullandı.

TMT saflarında önemli görevler üstlenen Cengiz Ratip 14 Şubat 1964’te Poli’de kurulan hain bir pusu sonucunda şehit edilmişti.
Nereye gömüldüğü belli olmayan Ratip Türk Cemaat Meclisi’nin tek şehit üyesidir.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Türk Cemaat Meclisi
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