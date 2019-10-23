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Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Girne’de Yapıyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB’nin) yeni yönetim kurulu geleneksek olarak ilk toplantısını Kuzey Kıbrıs’ta yapıyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:14
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Girne’de Yapıyor

Toplantıya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Birlik Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temelleri 2000 yılında atılan birliğin, 30 ülkeden bin 179 üyesi bulunduğunu, amaçlarının gönül coğrafyasında ortak kültürel mirasa sahip çıkmak, belediyeler arasında işbirliğini arttırmak olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Kıbrıs Türk belediyelerinin katılımıyla dün gece bir toplantı düzenlendiğini kaydeden Altay, toplantıda belediyelerin birlikten beklentilerini ve birliğin vizyonunu aktarmak fırsatı bulduklarını kaydetti.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ise TDBB üyelerinin, Kıbrıs Türk belediyeleri ile işbirliğinin daha da çok ivme kazanacağı bir döneme girildiğini, Kıbrıs Türk belediyeleri olarak en büyük isteklerinin uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Birliğin gelişmesinin arzuları olduğunu Özçınar, üye ülkelerin belediyeleri ile işbirliğini geliştirme çalışmaları kapsamında Kasım’da çalışma toplantıları başlatılacağını söyledi.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, toplantıya Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından ev sahipliği yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak TDBB faaliyetlerini iftiharla takip ettiklerini kaydeden Başçeri, gönül coğrafyasındaki belediyelerin bağlarını geliştirmesinin temennileri olduğunu, Kıbrıs Türk belediyelerinin gönül coğrafyasındaki belediyelerle bireysel anlamda işbirliğini ileriye taşıması, KKTC’nin görünürlüğü, gerçeklerinin anlatılması ve tanıtılması açısından önemli bulunduğunu, TDBB’nin bu alanda önemli rol oynadığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yeni seçilen TDBB yönetim kurulunun ilk toplantısının her zaman KKTC’de yapılmasının, KKTC’ye verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

KKTC devletinin kurumsallaşma sürecinde olduğunu, yaşadığı dışlamadan dolayı dünyadaki gelişmelerin tamamen zamanında ülkeye kazandırılamadığını kaydeden Çavuşoğlu, TDBB’nin vizyon açısından KKTC’deki belediyelere önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerle ilgili bir reform çalışması yürütüldüğüne de işaret eden Çavuşoğlu, bu çalışmada TDBB’nin desteğinin önemli olduğunu, yerel yönetimlerde dünya genelinde yönetim anlayışının pek çok değişikliğe uğradığını ancak Kuzey Kıbrıs’taki yerel yönetim uygulamalarının başladığı  gibi devam ettiğini söyledi ve “Ancak istenilen noktada değiliz” dedi.

Nazım Çavuşoğlu ayrıca, asıl hedeflerinin kendi kendine yeten, verdiği hizmetlerle halkın beklentilerini karşılayan bir belediyecilik olduğunu söyledi.

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği
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