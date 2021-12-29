Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, ek mesailer konusunda Maliye Bakanlığı ile anlaşıldığını duyurdu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘ek mesaiye gelmeme’ eyleminin neticesinde bugün Maliye Bakanlığı’nda diğer sendikalarla birlikte toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonrasında ek mesailerin takvimlendirme yapılması konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, geriye dönük ek mesailerin Mayıs ayna kadar ödeneceği belirtilerek, “Bu sebepten ötürü ek mesaiye gelmeme eylemimizi durdurtmuş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.