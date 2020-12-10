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TÜRK İŞARET DİLİ MODÜLER EĞİTİM SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

DOĞRU: “HEDEFİMİZ İŞİTME ENGELLİLERİN İLETİŞİM PROBLEMLERİNİ GİDERECEK ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR YAPMAK”

10 Aralık 2020 Perşembe 13:05
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TÜRK İŞARET DİLİ MODÜLER EĞİTİM SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde Türk İşaret Dili (TİD) Modül-1 Eğitim programına katılarak başarılı olan 26 kursiyere sertifikaları verildi.

Eğitim Bakanlığı’ndan verilen biliye  göre, kursiyerlere sertifikaları Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile takdim edildi.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ile vakıf yönetim kurulu üyeleri ile sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, eğitimlerle işitme engelli bireylerin iletişim problemlerine yönelik farkındalığı artırmayı ve doğru iletişim zemini sağlayabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitim süresince temel seviyeden başlanarak toplamda 42 saatlik modül-1 eğitimi verildiğini söyleyen Doğru, hedeflerinin işitme engellilerin iletişim problemlerini giderecek çözüm odaklı çalışmalar yapmak olduğunu dile getirdi.

Eğitimlerin Modül 1 ve Modül 2 olarak iki aşamada yapıldığını kaydeden Doğru, eğitimlerin pandemi döneminde online olarak yapıldığını sözlerine ekledi.

 Doğru, ayrıca eğitimlere katılarak yapılan değerlendirme sınavıyla sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri de tebrik etti.

Türk İşaret Dili Eğitmen ve çevirmenleri ile işitme engelli vakıf temsilcilerine teşekkür eden Doğru, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun'a ayrıca teşekkürlerini iletti.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, konuşma ve işitmede zorluk çeken insanlara işaret dilini öğretebilmek amacıyla bu yola çıktıklarını söyledi.

 KİKEV’in çok özverili çalışmalar gerçekleştirdiğine de işaret eden Uzun, işitme engelli insanların sosyal hayata katılmasının önemine değindi, bu tür çalışmalara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Eğitimlere gösterilen ilginin artmasının da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Uzun, öğretmenlerin de daha fazla katılım göstermeleri gerektiğine işaret etti.

 Uzun, “Eğitimciler insanlara şekil veriyor. Şekil verirken de her bireye ulaşabilmek önemlidir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin örnek teşkil etmelerini istiyor, Türkçe işaret dilini öğrenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 Eğitimde başarılı olan katılımcıların gönüllü birer nefer olacağını ve işitme engelli vatandaşların yaşadığı sorunların çözümüne katkı koyacağını vurgulayan Uzun, Modül 1 eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıları kutladı.

 Konuşmaların ardından Türk İşaret Dili Modül 1 eğitimine katılarak başarılı olan 26 kursiyere başarı sertifikaları takdim edildi.

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