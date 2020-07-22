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“Türk işgaline tapanlara ateş ve balta”

Güney’deki Bayraktar Camii etrafına “Türk işgaline tapanlara ateş ve balta” yazılı pankartlar asıldı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:25
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“Türk işgaline tapanlara ateş ve balta”

Güney Kıbrıs’ta bulunan Bayraktar Camii yakınlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler, “Türk işgaline tapanlara ateş ve balta” yazılı pankartlar astı.

Görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Unite Cyprus Now Aktivisti Kemal Baykallı, bugün Güney Lefkoşa’da bulunan Bayraktar Camii’nin yakınında Türk işgaline tapanlara ateş ve balta” yazılı tabelalar olduğunu belirtti.

Bu tür yazıların Türkler, Kıbrıs Türkleri veya Müslümanlar için doğrudan tehdit olmadığını, ama Kıbrıs'ta barışçıl bir geleceği destekleyen Kıbrıslı Rumları için doğrudan tehdit olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sorular yönelten Kemal Baykallı, şunları sordu:

“Kamusal alanda nefret mesajı / ölüm tehdidi yayınlamak Kıbrıs Cumhuriyeti 'nde suç sayılır mı?

Eğer hayırsa, bunu bir suç olarak mı planlıyorsunuz? Eğer, evetse Bu suçun faillerini bulmak için ne yapmayı planlıyorsunuz?

Sürekli nefret dili kullanan nefret gruplarına ve gruplarına karşı nasıl bir eylem yapmayı planlıyorsunuz?

Limasol'da caminin etrafında boyanan nefret mesajları hakkındaki soruşturmanın sonucu nedir?

Irkçı / nefret gruplarının faaliyetlerini göz ardı etmek ile bu tür olayların sayısının artması arasında bir ilişki görebiliyor musunuz?

Nefret mesajlarını demokratik ifade özgürlüğü olarak görüyor musunuz? Yoksa toplumun belirli kesimlerine karşı yönetilirlerse onları kabul edilebilir mi görüyorsunuz?”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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