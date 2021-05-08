Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Türk Kızılay'dan KKTC'deki 2 Bin Aileye Gıda Yardımı

Türk Kızılay, ramazan gıda yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:40
62 Okunma
Türk Kızılay'dan KKTC'deki 2 Bin Aileye Gıda Yardımı

2 bin gıda paketi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyeler, muhtarlar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Şubeleri ve ilgili STK'lerin koordinasyonunda ailelere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile KKTC vatandaşları arasında gönül bağının olduğunu, bu tarz yardımlaşmalarla bu bağı daha da pekiştiğini söyledi.

Günaydın, "Yeri geldiğinde Kıbrıs Türkü ana vatanın yanındadır. Yeri geldiğinde Türkiye'deki vatandaşlar, Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Birbirinden ayrılmaz bir gönül bağı vardır. Bizler de Türk Kızılay olarak bu gönül bağının kuvvetlenmesine vesile oluyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kızılay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Anneler Günü’nü kutladı 
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Anneler Günü’nü kutladı 
İçişleri Bakanı Evren, Mescid-İ Aksa Saldırılarını Kınadı
İçişleri Bakanı Evren, Mescid-İ Aksa Saldırılarını Kınadı
149 bin Sterlin nakit parayı zimmetine geçirdi
149 bin Sterlin nakit parayı zimmetine geçirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim