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Türk Kızılay’dan KKTC’nin tarihi dokusuna destek

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Kızılay’ın KKTC Delegasyonu restore edilen tarihi binaya taşınıyor...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:00
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Türk Kızılay’dan KKTC’nin tarihi dokusuna destek

Dünya genelindeki yardım ağıyla ihtiyaç sahiplerine Milletimizin merhamet elini uzatan Türk Kızılay, KKTC’de bulunan delegasyonunu restore ettiği tarihi hizmet merkezine taşıyor.

Türk Kızılay KKTC Delegasyonu, kuruluşundan bugüne kadar KKTC Kızılayı binasında görev yapmıştı.

Bir süre önce Türk Kızılay tarafından satın alınarak restore edilen Venedik ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi binadaki çalışmaların bitmesinin ardından Türk Kızılay KKTC Delegasyonu, artık yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

Delegasyon binası, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek ve iki ülke Kızılaylarının işbirliğinin daha da gelişmesine imkan sağlayacak.

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