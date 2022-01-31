Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

TÜRK-SEN: “60 kişi güneyde işe başladı, 40 kişi de önümüzdeki günlerde başlıyor"

TÜRK-SEN Kıbrıslı Türklerin güneyde istihdamlarının artarak devam ettiğini açıkladı, güncel rakamlar paylaştı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:55
351 Okunma
TÜRK-SEN: “60 kişi güneyde işe başladı, 40 kişi de önümüzdeki günlerde başlıyor"
banner108

TÜRK-SEN Kıbrıslı Türklerin güneyde istihdamlarının artarak devam ettiğini açıkladı, güncel rakamlar paylaştı.

Açıklama şöyle:

“TÜRK-SEN ile SEK Federasyonlarının yaptığı çalışmalar sonucunda güneyde çalışmak isteyen ve TÜRK-SEN’e müracaat eden Kıbrıslı Türkler, başta Turizm sektöründe olmak üzere aralık ayında iki grup 130 kişi bunların arasından 60 kişi işe başlamış, diğer 40 kişi ise önümüzdeki günlerde işlerine başlayacakları tarafımıza bildirilmiştir.

Ocak ayı içinde, üçüncü grup 70 kişi ve dördüncü grup olarak 3 şubatta 150 kişi, 9 Şubatta beşinci grup olarak  30 kişi mülakata çağrılmıştır.

Bu çerçevede mülakata katılanlar ve Başarılı olanlar  işlerine başlayacaktır.

Bu güne kadar yalnızca Turizm, Restorant ve İnşaat sektörüne müracaat alınmıştır. Ancak bugünden sonra MARKET, KURU TEMİZLEYİCİ, TERZİ ve ŞÖFÖR olarak çalışmak isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahip  olan ve 50 yaş altı  vatandaşlarımız süratle Türk-Sen ‘e Müracaat etmesi gerekmektedir”.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thalassaemia Derneği’nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Teşekkür Plaketi
Thalassaemia Derneği’nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Teşekkür Plaketi
Sadıkoğlu: 32 yaşlının 9’u pozitif
Sadıkoğlu: 32 yaşlının 9’u pozitif
Kokain Zanlılarının Tutukluluğu 8 Gün Uzatıldı
Kokain Zanlılarının Tutukluluğu 8 Gün Uzatıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim