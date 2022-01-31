TÜRK-SEN: “60 kişi güneyde işe başladı, 40 kişi de önümüzdeki günlerde başlıyor"

TÜRK-SEN Kıbrıslı Türklerin güneyde istihdamlarının artarak devam ettiğini açıkladı, güncel rakamlar paylaştı.

Açıklama şöyle:

“TÜRK-SEN ile SEK Federasyonlarının yaptığı çalışmalar sonucunda güneyde çalışmak isteyen ve TÜRK-SEN’e müracaat eden Kıbrıslı Türkler, başta Turizm sektöründe olmak üzere aralık ayında iki grup 130 kişi bunların arasından 60 kişi işe başlamış, diğer 40 kişi ise önümüzdeki günlerde işlerine başlayacakları tarafımıza bildirilmiştir.

Ocak ayı içinde, üçüncü grup 70 kişi ve dördüncü grup olarak 3 şubatta 150 kişi, 9 Şubatta beşinci grup olarak 30 kişi mülakata çağrılmıştır.

Bu çerçevede mülakata katılanlar ve Başarılı olanlar işlerine başlayacaktır.

Bu güne kadar yalnızca Turizm, Restorant ve İnşaat sektörüne müracaat alınmıştır. Ancak bugünden sonra MARKET, KURU TEMİZLEYİCİ, TERZİ ve ŞÖFÖR olarak çalışmak isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahip olan ve 50 yaş altı vatandaşlarımız süratle Türk-Sen ‘e Müracaat etmesi gerekmektedir”.