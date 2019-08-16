Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...

Türk-Sen asgari ücrete itiraz edecek

16 Ağustos 2019 Cuma 11:50
Türk-Sen asgari ücrete itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan asgari ücrete çalışanlarla alay edercesine 250 TL artış vererek, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir. Bu ülkede dört kişilik bir ailenin brüt 3 bin 400 TL asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürmesi mümkün değildir. 17 milyon maaş alan siyasi kamu görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları ve emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülünç bir artış verilmiştir. Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.”

Bıçaklı, bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na “yaptıkları bu hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere” komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, 2019’un ikinci asgari ücretini 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 250 TL artışla aylık brüt 3 bin 400 TL olarak kabul etmişti. Bakanlar Kurulu, komisyonun tavsiye kararını Resmi Gazete'de yayımlayarak on günlük itiraz süresi başlatmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türk-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cemal 2019-08-16 12:01:06

Tek işi şov yapmak.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Özel sektor 2019-08-16 15:16:58

Sabah 8 akşam gün batımı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
UNUTMAYIN ! 2019-08-16 15:21:56

Bu asgari ücreti kabul eden siyasileri unutmayın ! Bu asgari ücreti kabul edenler(yetkililer) vatan hainidir. NET !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Prodromu: Bir şeyler değişebilir gibi görünüyor
Prodromu: Bir şeyler değişebilir gibi görünüyor
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarını sürdürdü
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarını sürdürdü
KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu
KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim