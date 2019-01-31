Türk-Sen asgari ücrete itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini ve Asgari Ücret Komisyonu’na yapmış oldukları bu hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacaklarını belirtti.
Açlık sınırının altında olan asgari ücrete, çalışanlarla alay edercesine, 530 TL artış verilmesini eleştiren Bıçaklı, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız çalıştırılan ve emeği sömürülen işçilerin açlığa mahkum edildiğini belirtti.