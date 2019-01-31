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Türk-Sen asgari ücrete itiraz edecek

Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini belirtti.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:22
Türk-Sen asgari ücrete itiraz edecek

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini ve Asgari Ücret Komisyonu’na yapmış oldukları bu hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacaklarını belirtti.

 

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini gerekçe göstererek, akaryakıta, enerjiye ve gaza yapılan zamlarla çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğü kaydedildi.

 

Açlık sınırının altında olan asgari ücrete, çalışanlarla alay edercesine, 530 TL artış verilmesini eleştiren Bıçaklı, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız çalıştırılan ve emeği sömürülen işçilerin açlığa mahkum edildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları FederasyonuArslan BıçaklıTürk-Sen
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