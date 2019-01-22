Türk-Sen: “Asgari ücretliler ve aileleri yine açlığa mahkum edildi”

Adil paylaşım ve adalet buysa, takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi.

Bıçaklı, “, yetersiz olan bue itirazın teknik tarafını yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirecek ve hafta sonuna kadar karar verecek” açıklamasında bulundu.

Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, asgari ücret artışını “gülünç” olarak niteleyerek, “Bu ücret, komisyonda haksız ve yetkisiz olarak bulunan ve işçi tarafını temsil ettiğini iddia eden Hür-İş temsilcilerinin oylarıyla belirlendi. Onları da bu tutumlarından dolayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Yasası’nın ivedi olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Bıçaklı, “Asgari ücret, bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği şekilde günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli” dedi.