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Türk-Sen: “Asgari ücretliler ve aileleri yine açlığa mahkum edildi”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücrete yapılan 520 TL’lik zammı eleştirerek, “Asgari ücretliler ve aileleri yeniden açlığa mahkum edildi.

22 Ocak 2019 Salı 15:11
Türk-Sen: “Asgari ücretliler ve aileleri yine açlığa mahkum edildi”

Adil paylaşım ve adalet buysa, takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi.

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Bıçaklı, “TÜRK-SEN, yetersiz olan bu asgari ücrete itirazın teknik tarafını yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirecek ve hafta sonuna kadar karar verecek” açıklamasında bulundu.

Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, asgari ücret artışını “gülünç” olarak niteleyerek, “Bu ücret, komisyonda haksız ve yetkisiz olarak bulunan ve işçi tarafını temsil ettiğini iddia eden Hür-İş temsilcilerinin oylarıyla belirlendi. Onları da bu tutumlarından dolayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Yasası’nın ivedi olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Bıçaklı, “Asgari ücret, bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği şekilde günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli” dedi.

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Türk-SenAsgari ücretAçlıkArslan BıçaklıZamEleştiriHaberGündemKıbrıs
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