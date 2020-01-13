Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...

Türk-Sen görev şehitleri anıldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:47
Türk-Sen görev şehitleri anıldı

Gazimağusa’daki bir toplantıya giderken 12 0cak 1987 tarihinde geçirmiş oldukları trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden sendikacılar eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal anıldı.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen anma törenine Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen yönetim kurulu üyeleri, görev şehidi sendikacıların aileleri ve Necati Taşkın İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Arslan Bıçaklı, törende yaptığı konuşmasında, görev şehidi sendikacılara, emek sınıfına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tören, duaların okunmasıyla tamamlandı. (BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Türk-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay El Cezire’ye Konuştu
Özersay El Cezire’ye Konuştu
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi basın toplantısında tanıtıldı
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi basın toplantısında tanıtıldı
Değirmenlik Belediyesi içme-kullanma suyu tahlillerini açıkladı
Değirmenlik Belediyesi içme-kullanma suyu tahlillerini açıkladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim