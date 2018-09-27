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Türk-Sen: “Hükümet Sosyal Sigortalarla ilgili kararını yeniden gözden geçirsin”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, Sosyal Sigorta prim yatırımları ile ilgili aldığı bağışlama kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. 

27 Eylül 2018 Perşembe 11:21
Türk-Sen: “Hükümet Sosyal Sigortalarla ilgili kararını yeniden gözden geçirsin”

Bıçaklı yazılı açıklamasında, yasalara aykırı olarak yıllarca çalışanların ücretlerinden prim kesintileri yapılmasına rağmen Sosyal Sigortalara yatırım yapmayan ve çalışanların mağdur olmalarına sebep olan işverenlere, hükümetin ödül verdiğini savundu. 
Bıçaklı, işverenlerin Sosyal Sigortalara yasa gereği yapmaları gereken prim yatırımlarının yüzde 85’ini bağışlamanın, zaten ekonomik sıkıntısı olan Sosyal Sigortaları daha fazla ekonomik sıkıntı içerisine sokacağını kaydetti. 
“Sosyal Sigortaların birçok kuruma milyonlarca TL borcu varken ve bu borçlarını ödeyemeyecek durumda iken Sosyal Sigortaların işverenlerden yasal alacaklarının bağışlanmasının doğru olduğunu kabul etmiyoruz” diyen Bıçaklı, hükümetin aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti. 

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Türk-SenArslan BıçaklıHükümetSosyal SigortaPrim YatırımlarıBağışlama KararıGündemKıbrıs
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