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TÜRK-SEN zamları eleştirdi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) zamları eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nı çare üretmeye çağırdı.

05 Aralık 2017 Salı 12:06
TÜRK-SEN zamları eleştirdi
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) zamları eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nı çare üretmeye çağırdı. 

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dövizin yükselmesi nedeniyle halkın alım gücünün azaldığını söyleyerek, “Bunlar yetmezmiş gibi akaryakıta, tüp gaza ve dolaylı olarak bütün gıda maddelerine yansıyan bu zamlar, çalışanların ve halkımızın alım gücünü düşürerek açlık sınırının altına getirmiştir.” dedi. 

Açıklamasında, devlete alınan araçları da eleştiren Bıçaklı, hükümeti özellikle de Maliye Bakanlığı'nı zamlara çare üretmeye çağırdı. 

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