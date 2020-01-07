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Türk-Sen, zamları kınadı

07 Ocak 2020 Salı 13:24
Türk-Sen, zamları kınadı

Türk-Sen, zamları kınadı ve geri alınmasını talep etti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, dar gelirli vatandaşlar, özel sektör çalışanları ve işçilerin alım gücünün, dövizin ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle oluşan hayat pahalılığından dolayı büyük oranda düştüğünü kaydetti.

Bıçaklı, böyle bir dönemde hükümetin “işin kolayına kaçarak” her yere zam yaptığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

“Ülkeyi Yönettiğni iddia eden Hükümetlerin esas görevi halkının refah ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bunu sağlamak için halktan görev talep etmektedirler. Bu nedenle her gün çeşitli mazaretler üretmek yerine sorunlara çare bulmak zorundadırlar. Hergün zam yaparak vatandaşın yaşamını zora sokmak yerine Devletin bir sürü gereksiz harcamalarını durdurarak birçok sıkıntıya çare bulabilirler.

Bu nedenle son yapılan zamları TÜRK-SEN olarak kınıyor ve zamların geri alınmasını talep ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Türk-SenKınadıZam
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Ahmet asan 2020-01-07 13:45:32

Peki bos demogojiden gayri cozum onerileriniz nedir acaba hayatta en kolay populist eylem baskasini elestirmektir

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