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Türk-Sen’den Hükümet’e eleştiri

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:34
Türk-Sen’den Hükümet’e eleştiri

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yıllarca çalışanlara Sosyal Sigorta yatırımlarını yapmayan işverenlerin suç işlediğini ancak hükümetin yasalara uymayanlara ödül verdiğini savundu.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, “hukuk devletlerinde ülkelerin Anayasaları ve yasaları ile yönetildiğini” ifade etti.

Arslan Bıçaklı, Sosyal Sigortalar Yasası’na uygun olarak işverenlerin belirli miktarda çalışanlardan prim kesintisi yaptıktan sonra bir miktar depozit kesintisini de kendileri ilave yaparak, en çok bir sonraki ayın yirmisine kadar Sosyal Sigortalara yatırım yapmalarının yasa gereği olduğunu ifade etti.

Bıçaklı, “Yıllarca çalışanlara bu yatırımları yapmayan işverenler yasal suç işlemektedir” ifadelerini kullandı. Buna karşın hükümetin bu tip işverenlere yasal işlem yapmak yerine Sosyal Sigorta borçlarına af getirdiğini ifade eden Bıçaklı, hükümeti “üstelik bunu topluma övünç kaynağı olarak satmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle suçladı.

Bıçaklı, şöyle devam etti:
“Kim kimin parasını kime bağışlıyor alacaklarını alamadığı için triliyonlarca borç alan Sosyal Sigortaların Alacakları hiç bir şekilde kimseye bağışlanamaz. Bu şekilde uygulamalar yaparak Dürüst ve Yasalara uyarak gününde yatırım yapan işverenlerde de ayıp ederek onlarında yatırım yapmamaları teşvik edilmektedir. Bu tür uygulamaları yapma kimsenin yetkisinde değildir ve suç işlenmektedir.”

TAK

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Anahtar Kelimeler:
Türk-SenHükümet
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