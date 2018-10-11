TÜRK-SEN’den hükümete zam eleştirisi

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin işin kolayına kaçarak, tüp gaza yüzde 40 oranında zam yaparak fiyatını 80 TL’ye çıkardığını belirtti. Bıçaklı, sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle halkın alım gücünün nerdeyse yüzde 65 oranında gerilediğini ifade etti.

Bıçaklı, hükümete seslenerek, “Hükümet olarak hade zamları engellemeyi bilmezsiniz; Hade insanların alım gücünü korumayı bilmezsiniz. Hade ülkeyi nasıl yöneteceğinizi bilmezsiniz. İstifa edip gitmeyi de mi bilmezsiniz? Son yapılan zamları ya geri alın ya da halkımızın kaybettiği alım gücünü yerine koyun. Hiçbir şey yapamazsanız istifa edip, o koltukları boşaltınız” ifadelerini kullandı.