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Türk-Sen,görev şehitlerinden Nihad Elmas’ı yarın anıyor

Türk-Sen, merhum Nihad Elmas’ı sekizinci ölüm yıl dönümünde yarın saat 10:00 da Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:57
Türk-Sen,görev şehitlerinden Nihad Elmas’ı yarın anıyor

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Türk-Sen’de çok uzun yıllar Genel Başkan Vekilliği ve Dışılişkiler Sorumluluğu görevlerinde bulunan Nihad Elmas’ı sekiz yıl önce görevi başında kaybettiklerini anımsattı.

Görevde olduğu sürece kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonuna ve emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hizmetlerde bulunan Nihat Elmas’ın, 20 Haziran 2011 tarihinde görevi başında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini söyleyen Bıçaklı, “Görev şehidi olarak andığımız merhum Nihad Elmas’ı sekizinci ölüm yılı olan 20 Haziran 2019 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Lefkoşa kabristanlığında mezarı başında ailesi ve tüm sevenleri ile birlikte anacağız” dedi.
(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Türk-Sen
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